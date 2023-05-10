قناة الناس.. مرصد الأزهر: 70% من معلومات «التواصل الاجتماعى» مضللة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قالت دعاء عبدالمقصود، الباحثة بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن دور المرصد ليس مواجهة وتفنيد الفكر المتطرف فقط، بل متابعة ورد كل ما ينشر من معلومات مضللة على مواقع التواصل الاجتماعى لأنها نوع من التطرف.





وأشارت الباحثة بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف خلال برنامج "مع الناس" المذاع على قناة الناس إلى أن آخر دراسات المركز فى هذا المجال توصلت إلى أن نسبة 70% من المعلومات التى تنشر على مواقع التواصل الاجتماعى مضللة وهذا الأمر يمثل خطورة كبيرة على الوعى المجتمعى، خصوصا أن عدد المستخدمين لمنصات التواصل الاجتماعى على مستوى العالم يصل إلى 4.6 مليار مستخدم. وذكرت أن مرصد الأزهر كشف عن وجود إقبال كبير على المعلومات المضللة على مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدة أن مواقع التواصل الاجتماعى تساعد فى تضخيم الأحداث على غير صورتها الحقيقية. وانطلقت قناة الناس فى شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطى جميع مجالات الحياة.

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