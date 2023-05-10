بسبب التنمر.. عارضة أزياء ألمانية تخضع للجراحة لإطالة ساقيها

جدة - نرمين السيد - وتعرضعت الألمانية تيريزيا فيشر للتنمر بسبب طولها لذا قررت التخلص من ذلك وخضعت لجراحة لإطالة ساقيها 13 سنتيمتر.

وقالت عارضة الأزياء إنها خضعت لعمليتين لإدخال قضبان تلسكوبية فى ساقيها يصل ارتفاعها إلى 6 أقدام "1.8288 متر".

وأنفقت الألمانية حوالى 128 ألف جنيه إسترلينى لأجل التخلص من التنمر، وتعلق على حالتها: "أشعر الآن بالسعادة والرضا عن ساقى، لكننى واجهت موجة من الكراهية على الإنترنت تؤلمنى كثيرا"، وفقا لصحيفة "ديلى ستار".

وتابعت: "بإجرائى جراحة إطالة الساق رضيت نفسى وتغلبت أخيرا على صدماتى القديمة من التعرض للتنمر، والآن أنا أتعرض للتنمر مرة أخرى، لماذا أتعرض للكراهية".