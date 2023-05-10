طرح ميزة تحرير الرسائل لمستخدمى واتساب

جدة - نرمين السيد - وكشف تقرير عن طرح واتساب لميزة تحرير الرسائل المرسلة لدى مختبرى النسخة التجريبية، وفقا لموقع "WABetaInfo". وأصبحت ميزة تحرير الرسائل متاحة ضمن خيارات القائمة للرسالة النصية، واستهدفت تلك الميزة تصحيح أخطاء الكتابة للمستخدمين. ولاستخدام تلك الميزة يجب تحديد الخيار وسيتم مطالبة المستخدم بتعديل الرسالة فى نافذة جديدة وفى حالة تمكين الميزة لحساب واتس آب الخاص بك لديك ما يصل إلى 15 دقيقة لتعديل رسائلك فى الدردشات والمجموعات، وهى كذلك من الممكن تعديل الرسائل عدة مرات.

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