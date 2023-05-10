قناة الناس.. طفلة تفاجئ الشيخ خالد شعبان بتلاوة طيبة على الهواء (فيديو)

جدة - نرمين السيد - فأجات طفلة الشيخ خالد شعبان على الهواء بتلاوة رائعة لسورة "الفجر" من الآية 10 وحتى الآية 16.



جدة - نرمين السيد - فأجات طفلة الشيخ خالد شعبان على الهواء بتلاوة رائعة لسورة "الفجر" من الآية 10 وحتى الآية 16. وأثنى شعبان فى حلقة اليوم من برنامج "مع التلاوة" على قناة الناس، على تلاوة الطفلة، قائلًا: "أحسنتى، تلاوة طيبة ممتازة".

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