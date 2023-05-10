الخيال العلمى أصبح حقيقة.. تقنية تُمكنك من «شم» الواقع الافتراضى

جدة - نرمين السيد - سيكون محبو التكنولوجيا وألعاب الفيديو على موعد مع تجربة جديدة أشبه بأفلام الخيال العلمى، حيث علماء على تطوير تقنية بالواقع الافتراضى، تسمح ليس فقط برؤية البيئات المعززة ثلاثية الأبعاد، ولكن شمها أيضًا.





ابتكر مهندسون من جامعتى "بيهانج" فى الصين و"سيتى" فى هونج كونج، سماعة رأس مستقبلية يمكن أن تنبعث منها 30 رائحة مختلفة لمن يرتديها، بما فى ذلك الفطائر والقهوة والإيثانول.

ويهدف المشروع إلى إطلاق تجربة فريدة لمستخدمى الواقع الافتراضى، من خلال توسيع نطاق "التجارب المادية" التى يمكن أن يعيشوها أثناء اللعب.

وسلط فريق الدراسة الضوء على أهمية ردود الفعل على الإحساس البشرى، بما فى ذلك الرؤية والصوت واللمس، وربطها بتطبيقات واسعة فى العلاج الطبى والواقع الافتراضى والترفيه، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وأضاف البحث أن الشم يلعب دورًا مهمًا فى التجارب الإداركية للإنسان، وهو أمر مهم بنفس القدر الذى تخطى به الرؤية والسمع.

وتستخدم تقنية الفريق الرائدة ضمادات صغيرة من شمع البارافين، مملوءة برائحة يتم تسخينها بواسطة قطب كهربائى متصل، لإطلاق الرائحة.

ويمكن وضع مولدات الروائح اللاسلكية، المشار إليها باسم OGs مباشرة تحت أنف المستخدم، وفقًا لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

ويوجد تصميم آخر اقترحه الفريق، بحيث يرتدى المستخدم قناعًا للوجه.

وتقترح الدراسة أنه يمكن استخدام مولدات الروائح خارج ألعاب الواقع الافتراضى المعززة، بما فى ذلك لتعزيز تجربة الفصول الدراسية للتعلم عن بعد.