قناة الناس.. تعلم تلاوة سورة الفجر بطريقة صحيحة مع الشيخ خالد شعبان (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أوضح الشيخ خالد شعبان فى الحلقة الجديدة من برنامج "مع التلاوة" على قناة الناس، الطريقة الصحيحة لتلاوة سورة "الفجر" من الآية العاشرة وحتى الآية السادسة عشر.





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