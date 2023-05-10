الصين تطلق مهمة شحن جديدة لنقل إمدادات إلى محطة الفضاء

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وكالة الفضاء الصينية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - أن الصاروخ "لونج مارش-7 واى 7" انطلق حاملًا مركبة الشحن فى الفضاء "تيانتشو-6" من موقع ونتشانج لإطلاق المركبات الفضائية فى مقاطعة هاينان الجزيرة جنوبى الصين.

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