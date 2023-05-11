جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية فى برنامج "مع الناس" على قناة الناس، عدة نصائح، حيث قال على من يخاف من الحسد أن يداوم على ذكر الله تعالى ويقول المعوذات التى علمنا أياه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذا سيقيه من شر الحاسدين.





وأضاف: "عندما نتفاخر بالنعمة ونعرض أنفسنا لحسد الحاسدين ولا نتعوذ ولا نتحفظ بالقرآن الكريم ولا بذكر الله، ويحدث لنا شيئًا بعدها، نقول إن الناس تحسدنا، فعلينا أن نقى أنفسنا ونتمسك بكتاب الله وسنة سيدنا رسول الله".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قناة الناس.. نصائح ذهبية من أمين الفتوى للوقاية من الحسد (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.