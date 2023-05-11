قناة الناس.. نصيحة لسيدة قالت: لا أستطيع مسامحة من ظلمنى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - رد الدكتور محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى برنامج "فتاوى الناس"، على قناة الناس، على سؤال متصلة: "ناس كتير ظلمونى ومش قادرة أسامحهم"، قائلًا: "هناك مستويين للتعامل فى مثل هذه المسائل، الأول: الحق والعدل، والثانى: الفضل".





وأضاف: "المستوى الأول الحق والعدل، فيجوز للمظلوم ألا يعفو عن الظالم ويجوز أن يدعو عليه، والمستوى الثانى، الفضل وهى الحالة الأعلى أجرًا وثوابًا، وتحتاج إلى نفسًا ذكية وبها مجاهدة، ذاكرًا قوله تعالى (فمن عفا وأصفح فأجره على الله)".

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