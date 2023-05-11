مايكروسوفت تعلن توقيع اتفاق مع «هيليون» لاستخدام الطاقة الاندماجية

جدة - نرمين السيد - ووقعت مايكروسوفت اتفاقًا لشراء الكهرباء من أول محطة لتوليد الطاقة الاندماجية من شركة "هيليون".
وأشارت الشركة إلى أنه من المقرر أن يبدأ مصنع الطاقة الاندماجية التابع لشركة "هيليون" إنتاج 50 ميجاوات من الطاقة النظيفة اعتبارًا من عام 2-18، التى ستوزعها شركة الطاقة "Constellation".
ومن المفترض أن تكون هذه الطاقة كافية لتشغيل 40 ألف منزل، وقد تساعد مايكروسوفت فى تحقيق هدفها المتمثل بمسح بصمتها الكربونية بحلول عام 2030، بحسب ما ذكره موقع "aitnews" التقنى.
وكانت "هيليون" أثبتت حتى الآن قدرتها على الوصول إلى درجة حرارة الانصهار فى الطاقة الاندماجية، وتتوقع أن يظهر أحدث نموذج أولى لها، المسمى "بولاريس"، قدرته على توليد الكهرباء بحلول عام 2024.
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