توقعات الأبراج اليوم الخميس 11 مايو 2023.. مفاجآت من ذهب

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

برج الحمل

احذر من تجاهلك لشريك وتجنبك له.. اقضِ على أى شعور بالتوتر داخل دائرتك.. لديك قدرة طبيعية على تحقيق الأفكار بسهولة.

برج الثور

تفاءل بشأن أوضاعك الصحية والعاطفية.. حاول التأمل فى حياتك والسلام مع نفسك.. تفاءل بشأن أزضاعك المكالية وسداد الديون المتراكمة.

برج الجوزاء

حاول استمثار أى شعور يساعد على أن تكون أكثر تركيزا من المعتاد.

حاول السيطرة على أى شىء يقف فى طريق تقدمك إلى الأمام... كن حذرا من التصرف باستعجال فى أمورك المالية.

برج السرطان

دعك من التكاسل والتراخى فى تنفيذ خططك.. تقبل الأمور بصدر رحب كى لا تحزن مما يفعله الآخرين.. العائق الذى تجده أمامك هو فى الواقع مساعدة لتحقيق أهدافك.

برج الأسد

حاول أن تحسن علاقتك مع أفراد أسرتك.. لا تتردد عزيزى فى طلب المساعدة من زملائك بالعمل.. عليك البحث عن فرصة عمل أخرى لزيادة دخلك.

برج العذراء

حاول التغلب على أى مشكلات فى العمل تشتت تركيزك وتعطلك بحكمة وهدوء.. يمكنك الخروج فى عشاء رومانسى يجمعك بالحبيب.. تفاءل بشأن تحسن أمورك المادية.

برج الميزان

كن نفسك ودعك من التقليد، ليست كل الأساليب تناسبك.. تفاءل بشأن حياتك العاطفية.. اجتهد ولا تياس حتى تستطيع أن تتغلب على أى تعثرات مالية.

برج العقرب

ابحث عن فرصة عمل جديدة تناسبك.. حاول مكالمة صديق مقرب تحسن مزاجك اليوم.. انتبه لما تنفقه حتى لا تتعثر أمورك المادية.

برج القوس

تفاءل بشان أمورك الوظيفية.. لا تترد فى طلب المساعدة من زملائك.. حاول عمل مشروع جديد يزيد من دخلك المادى ولكن فكر جيدا.

برج الجدى

تحمسك وطاقتك تجاه عملك تساعدك على إنجازه بشكل رائع.. احذر قد يأتيك الغدر من الأصدقاء.. اسعَ إلى تحسين وضعك المالى.

برج الدلو

حاول أن تفصل بين مشاكلك العملية وحياتك الأسرية.. لا تفقد الأمل فى تنفيذ خططك المستقبلية.. حاول القيام ببعض الأمور التى تشعرك بالتغيير فى حياتك.

برج الحوت

انتبه لعلاقتك مع الشريك وتجنب تفاقم المشاكل.. تغلب على أى ضغوطات فى العمل بالصبر والحكمة.. تحتاج إلى أن تكون حاسما فى قراراتك.