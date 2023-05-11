توصيات ملتقى «دور الاستشعار من البعد فى مراقبة وحماية النظم البيئية»

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الجلسة الختامية للملتقى، الذى نظمته الهيئة بالتعاون مع وزارة البيئة، لبحث أطر التعاون المشتركة فى مجال تطبيقات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية فى مراقبة البيئة والدراسات البيئية.

وأكد المشاركون أهمية الرصد والحماية للبيئة الساحلية من خلال معالجة وتحليل صور الأقمار الصناعية، ورصد تلوث التربة وإنتاج خرائط التوزيع المكانى، كما أوصوا بالتعاون فى مجال الدراسات العمرانية من حيث تحديد معدلات النمو واتجاهاتها والاهتمام بالجزر الحرارية وتتبعها، إلى جانب التعاون فى مجال دراسة وتتبع وتوزيع النفايات باستخدام الرصد الجيوفيزيقى.

وأشار المشاركون إلى أهمية رصد وتتبع جودة المياه لتطوير منظومة الأمن الغذائى فى مصر، والتكامل فى مجال الأمراض المعدية وانتشار الأمراض وتكامل الهيئة مع وزارتى البيئة والصحة والسكان، لافتين إلى أهمية رصد وتتبع الإيروسولات "جزيئات عالقة فى الهواء" وملوثات الهواء باستخدام تقنيات الاستشعار، إلى جانب التكامل بين مصادر البيانات المختلفة لتطبيقات الاستشعار.

وقال رئيس هيئة الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء الدكتور إسلام أبو المجد "إن الهيئة تلعب دورا مهما من خلال تطبيقات الاستشعار من البعد فى العديد من الدراسات البيئية، مثل التغيرات المناخية وتأثيرها على الساحل، وارتفاع مستوى سطح البحر، وأيضا دراسة تطبيقات الاستشعار من البعد فى تلوث الهواء ومدى تأثيره على المجتمع المصرى، وكيفية مراقبة تلوث الهواء من خلال الأقمار الصناعية المختلفة".

وأشاد بالدور الذى تقوم به وزارة البيئة لتحسين الوضع البيئى، مشيرا إلى تعاون هيئة الاستشعار مع وزارة البيئة لتطوير البحث العلمى من خلال توفير كافة المعلومات المطلوبة من إنتاج بيانات وصور للأقمار الصناعية، موضحا أنه يتم كذلك استخدام نظم المعلومات الجغرافية لإنشاء شبكات المعلومات البيئية، إضافة للتقييم البيئى للموارد الأرضية باستخدام البيانات الفضائية ونظم المعلومات، واستخدام بيانات الأقمار الصناعية فى التنبؤ بالطقس ومحاكاة التغيرات المناخية،لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة البيئة.

ومن جهته، لفت المهندس حسام محرم، ممثلا عن قطاع توعية البيئة بوزارة البيئة والمستشار السابق لوزير البيئة، إلى أهمية التعاون مع هيئة الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، مثمنا دورها فى إمداد وزارة البيئة بالبيانات والمعلومات من أجل تحسين الوضع البيئى وتحقيق الاستدامة البيئية وتجنب استنزاف الموارد الطبيعية أو تدهورها والسماح بجودة بيئية طويلة المدى، حيث تساعد ممارسة الاستدامة البيئية على ضمان تلبية احتياجات المجتمع.

ومن جانبه، أكد رئيس قطاع نوعية البيئة الدكتور مصطفى مراد أهمية التعاون مع هيئة الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، لتحقيق التوازن البيئى من خلال توفير المعلومات والبيانات الدقيقة؛ وبحث طرق وأساليب الحصول على أدق البيانات من خلال التركيز على التحول الرقمى، موضحا أن هيئة الاستشعار يمكنها توفير البيانات المطلوبة وبدقة.

وأشارت أستاذ البيئة وعلوم البحار بالهيئة الدكتورة إلهام محمود إلى خصوصية البيئة البحرية والساحلية وكيفية المراقبة واستعراض سبل الحماية والتطبيقات الخاصة بالحماية للبيئة البحرية، وقياس العوامل التى يتم من خلالها عمل التنبؤ بالتغيرات المناخية للبيئة الساحلية والبحرية، موضحا أن الهيئة تقوم بقياس الكلوروفيل للبحار والبحيرات بدقة 90% (كمدلول للتلوث)، وأيضا تتبع للمزارع السمكية فى المناطق الساحلية وتأثيرها على البيئة الساحلية وتتبع التسرب النفطى فى البحار وتحديد السفن المسببة للتسرب، وتتبع تغيير خط الشاطئ باستخدام صور الأقمار الصناعية لتحديد الأماكن الأكثر تأثرا لعمل الحماية عليها من الجهات المعنية.

وبدورها، تحدثت أستاذ التخطيط العمرانى بالهيئة الدكتورة هالة عفت عن كيفية رصد تدهور البيئة العمرانية للمدن عن طريق الاستشعار من البعد ومدى الضعف والهشاشة البيئية للمدن وكيفية قياسها من حيث السكان، والمبانى، والمياه، والمخلفات، والطبيعة، لمعرفة الاحتياجات للمدن المختلفة وتوجيه الاستثمارات إليها، وتحديد كثافة الزحف العمرانى.

وبدوره، عرض رئيس شعبة التطبيقات الزراعية بالهيئة الدكتور عبد العزيز بلال كيفية التتبع المكانى للملوثات والعناصر الموجودة بالتربة والبكتيريا وتأثير العناصر الثقيلة على الأرض والنبات وصحة الإنسان باستخدام تقنيات الاستشعار من البعد.

وبحثت جلسات الملتقى مجموعة من الموضوعات ذات العامل المشترك بين هيئة الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء ووزارة البيئة، قدمها مجموعة من أساتذة وباحثى الهيئة.. وتمثلت فى توضيح التأثيرات البيئية على الوضع تحت السطحى دون حفر فى التربة وتأثير العوامل البيئية على الصخور وتأثير تسرب الزيوت فى المنطقة تحت سطحى ورصد لمقالب القمامة.

كما تطرق الملتقى للجوء الجهات الرقابية إلى بيانات دقيقة لتحقيق العدالة، وذلك من خلال بيانات الأقمار الصناعية فتقوم الهيئة بتحديد ومعرفة التعدى على الأراضى وتحديد وضع البحيرات والتغيرات بها ومقترحات تطوير للبحيرات.

وناقشت جلسات الملتقى كيفية حساب مجموعة عوامل لتحديد عناصر التلوث فى البحار وتحديد درجه التلوث فى الرواسب القاعية، وأيضا تقييم مخاطر الأمراض وتحديد مناطق انتشار الآفات والمناطق المعرضة لانتشار الأمراض والأمراض الغير معدية، كما ناقشت استخدام المستشعرات الحديثة والتقنيات الجيومكانية فى مراقبة تلوث الهواء وتتبع الإيروسولات، ومراقبة جودة الهواء، واستخدامات المحطة المناخية لتقديم خدمات مثل تسرب الزيت فى البحار وتتبع معامل الخضار وحساب الرطوبة والأمطار.

وشهد الملتقى مشاركة لفيف من أساتذة وباحثى هيئة الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، من بينهم: الدكتور محمد عبد الوهاب عطوة، الدكتور سامح الكفراوى، الدكتور أحمد الزينى، الدكتور نجلاء زناتى، الدكتور نسرين خيرى، الدكتور سيد هيرماس، ولفيف من قيادات وزارة البيئة.