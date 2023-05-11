جوجل تطلق رسميا أول هواتفها القابلة للطى.. اعرف كل التفاصيل

جدة - نرمين السيد - تم إطلاق Pixel Fold فى حدث جوجل "I / O 2023"، حيث يتماشى التصميم وكذلك المواصفات مع الشائعات والتسريبات التى تم تداولها على الإنترنت لفترة طويلة حقًا.

يبدو أن هاتف Pixel Fold هو أحد أكثر الهواتف القابلة للطى جاذبية، حيث يقدم الجهاز عامل شكل أوسع، على عكس هواتف سلسلة سامسونج "Galaxy Z Fold".

الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن شاشة الغلاف كبيرة أيضًا، مما يعنى أن المستخدمين سيكونون قادرين على قراءة الرسائل والتحقق من جميع الإخطارات بوضوح دون فتح الغطاء.

تصميم اللوحة الخلفية مستوحى بالتأكيد من "Pixel 7" و"7 Pro" والآن أيضًا "Pixel 7a"، كما يبدو أن التصميم بشكل عام مذهل وأنيق تمامًا.

يتميز "Pixel Fold" بإطار معدنى منحنٍ، والذى يجب أن يوفر بدوره إحساسًا رائعًا بالمقبض وقبضة، ومفصلة معدنية، والتى يجب أن توفر جودة بناء متينة.

مواصفات وسعر Pixel Fold

هاتف "Pixel Foldl" يبلغ سعره 1799 دولارًا، كما يبلغ قياس شاشة الغطاء 5.79 بوصة مع نسبة عرض إلى ارتفاع أعرض قليلاً عند مقارنتها بالمنافسة، "Galaxy Z Fold 4"، كما أن شاشة "OLED" الأولية القابلة للطى مقاس 7.69 بوصة بدقة FHD + ومعدل تحديث 120 هرتز.

على واجهة الجهاز، يتم تشغيل Pixel Fold بواسطة "Tensor G2"، وهى الشريحة التى تعمل أيضًا على تشغيل "Pixel 7" و"Pixel 7 Pro". وحتى "Pixel 7a".

يأتى الهاتف القابل للطى بخيار ذاكرة واحدة: 12 جيجا بايت رام مع خيارين للتخزين بما فى ذلك - 256 جيجا بايت و512 جيجا بايت.

على واجهة البرنامج، من المرجح أن يتم شحن الهاتف بنظام "أندرويد 13" خارج الصندوق.

من حيث مواصفات الكاميرا، يستعير "Pixel Fold" إعداد الكاميرا الثلاثية من "Pixel 7 Pro"، مما يعنى ببساطة أن الهاتف يأتى بإعداد كاميرا ثلاثية مع كاميرا بزاوية عريضة 48 ميجابكسل وعدسة بزاوية عريضة 10.8 ميجابكسل وعدسة تكبير مقربة بدقة 10 ميجابكسل.

تشتمل شاشة الغطاء على - كاميرا تصوير بدقة 8.3 ميجابكسل - بينما يحتوى الجهاز على كاميرا سيلفى بدقة 8.3 ميجابكسل من الداخل.

تماشيا مع الشائعات، تم دعم الهاتف ببطارية 4800 مللى أمبير فى الساعة مع دعم الشحن السريع عبر منفذ "USB Type-C"، كما يأتى مع دعم الشحن اللاسلكى.