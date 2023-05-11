بالذكاء الاصطناعى.. جوجل ترد على تحدى مايكروسوفت

جدة - نرمين السيد - ستُدخل شركة جوجل التابعة لألفابت، مزيدا من الذكاء الاصطناعى إلى منتجها الأساسى الخاص بعمليات البحث، على أمل إثارة حماس المستخدمين مثلما فعل تحديث مايكروسوفت لمحرك البحث المنافس (بينج) خلال الشهور القليلة الماضية.





وفى مؤتمرها السنوى "آى/ أو" فى ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، عرضت جوجل إصدارا جديدا من محركها الذى يحمل الاسم نفسه، وبوسع المحرك المطور، الذى يطلق عليه اسم "تجربة البحث التوليدية"، صياغة ردود على الأسئلة المفتوحة مع الحفاظ على قائمة الروابط المعتادة التى تظهر عند البحث، وفقا لقناة "القناة الإخبارية".

وقال سوندار بيتشاى، الرئيس التنفيذى لألفابت، بعد أن اعتلى المنصة خلال فعاليات المؤتمر "إننا نعيد تصور جميع منتجاتنا الأساسية، مثل البحث".

وأضاف أن جوجل تدمج الذكاء الاصطناعى التوليدى فى البحث بالإضافة إلى منتجات مثل (جى ميل)، حيث يمكنه إنشاء مسودات رسائل، و(صور جوجل)، إذ يمكنه إجراء تغييرات بالصور مثل التلوين فى الأجزاء الفارغة.

وارتفعت أسهم ألفابت 4% الأربعاء، وقالت نائبة رئيس الشركة كاثى إدواردز فى مقابلة إن المستخدمين الأمريكيين سيتمكنون من الوصول إلى تجربة البحث التوليدية فى الأسابيع المقبلة من خلال قائمة انتظار، وذلك فى مرحلة تجريبية ستراقب جوجل خلالها جودة نتائج البحث وسرعتها وتكلفتها.

يأتى غزو جوجل لما يعرف بالذكاء الاصطناعى التوليدى، بعدما قدمت شركة أوبن إيه.آى الناشئة (تشات جى.بى.تي)، وهو روبوت الدردشة المحبوب الذى أطلق سباقًا محموما على التمويل بين المنافسين المحتملين، ويقدر الذكاء الاصطناعى التوليدى على إنشاء محتوى جديد تمامًا مثل النصوص الكاملة والصور، باستخدام بيانات سابقة.

وأصبحت أوبن إيه.آى، المدعومة بمليارات الدولارات من مايكروسوفت والتى تم دمجها الآن بمحرك البحث بينج، الخيار الرئيسى من الذكاء الاصطناعى التوليدى بالنسبة لكثير من المستخدمين، إذ يساعدهم على إعداد العقود وخطط السفر بل وكتابة روايات كاملة.

وأصدرت جوجل أيضا هاتفا ذكيا جديدا قابلا للطى من سلسلة هواتف بكسل يتيح للعملاء استخدام الذكاء الاصطناعى للشركة، وسيكون سعر الهاتف فى البداية 1799 دولارا، ويأتى مع ساعة بكسل مجانية، وكشفت الشركة أيضًا عن هاتف بقيمة 499 دولارا أطلقت عليه بكسل 7إيه، والذى أصبح مُتاحًا للطلب، اعتبارًا من أمس الأربعاء.