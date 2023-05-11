قناة الناس.. خطورة الوجبات السريعة على الأطفال والمراهقين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف فهمى خلال لقائه ببرنامج "البيت"، المذاع على قناة الناس، أن بعض الأمهات وهى فى مرحلة الرضاعة تطعم أطفالها بطاطس مقلية من المطاعم، وعندما تعود إلى المنزل وتقدم الطعام لأطفالها يرفضه، وهذا أمر طبيعى نظرا لأنه تذوق أكل الشارع وهو الأكثر طعامة بسبب وضع بعض المواد التى تمنحه الطعم الحلو.

وشدد استشارى التغذية العلاجية والتخسيس على الأمهات بعدم إطعام الأطفال من الوجبات السريعة نظرا لما له مم تأثير سلبى على الطفل خلال مراحل نموه.