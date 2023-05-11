بعد إيقاف إشارات المرور.. ثعبان يثير الذعر بولاية فيرجينيا

جدة - نرمين السيد - وتم اكتشاف الثعبان داخل اللوحة الكهربائية التى تتحكم فى الطاقة إلى إشارات المرور خلال تقاطع بمقاطعة برينس وليام.
وأوضح المسؤلون أن الثعبان كبير الحجم، لدرجه أنه تسبب فى فك مفتاح القاطع داخل اللوحة الكهربائية، التى أوقفت إشارات المرور وأوقفت السيارات، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".
وتواصلت الشرطة مع مسؤولو لمراقبة الحيوانات لأجل إخراج الثعبان من اللوحة، والذى لم يصب بأذى، حيث تم إطلاق الثعبان فى وقت لاحق مرة أخرى فى البرية، وفقا لموقع "بيبول".
وأشار المسؤولون إلى أن الثعبان ربما كان يعيش فى اللوحة لبعض الوقت لأنهم عثروا على جلد ثعبان داخل الصندوق.
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