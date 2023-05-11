معمرة أمريكية تكشف عن سر التمتع بالصحة والطاقة

جدة - نرمين السيد - وأعلنت فى كتابها الذى يحمل اسم "الحياة الرائعة" عن سر الحفاظ على السعادة فى حياتها، وذلك من خلال قدرتها على التخلص من الضغوط.

وقالت: " إن الكثير من الناس يعانون من العديد من الضغوط، ويعد الأشخاص السعداء هم الذين يتمكنون من التخلص من تلك الضغوط".

وقدمت فى كتابها عن أسرار الاستمتاع بحياة صحية وسعيدة، ونصحت القراء بعدم النظر والتركيز على الماضى.

وأضافت أن العادة التى جعلتها تمتلك حياة سعيدة هى محاربة تلك الضغوطات، مؤكدة أن أسعد الناس الذين عرفتهم خلال حياتها، هم الذين تمكنوا من التخلص من تلك الضغوط.