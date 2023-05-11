سبب الاحتفال بـ يوم المنشفة.. ومعايير مهمة عند اختيارها

جدة - نرمين السيد - وخصص المعجبون بالكاتب الإنجليزى دوجلاس يوم 11 مايو للاحتفال بيوم المنشفة تزامنا مع يوم وفاته.

ويحرص الأفراد فى ذلك اليوم على رفع المناشف كنوع من التقدير للكاتب ولسلسلة "دليل المسافر إلى المجرة".

وتحمل المنشفة معنى لدى البريطانيين وذلك يرجع إلى أنها احتلت مكانة مميزة فى سلسلة "دليل المسافر إلى المجرة" للكاتب دوجلاس آدمز.

ويحتفل أيضا معجبون الكاتب بيوم المنشفة العالمى فى يوم 25 مايو من كل عام.

وتزامنا مع يوم المنشفة، حرص موقع "goodhousekeeping" على تقديم معايير يجب أخذها فى الاعتبار عند شراء المناشف، منها:

-التأكد من ألياف المنشفة:

يجب أن تحتوى على 100% من القطن وخصوصا المصرى لأجل الحصول على نعومة أكثر وامتصاص للماء بالإضافة إلى كونها متينة.

-التحقق من الوزن:

كلما ازداد وزن المنشفة، زاد كثافتها وقدرتها على الامتصاص لذا يفضل عند اختيارها أن تكون ثقيلة.

-أن تكون متينة:

عند شراء منشفة يجب أن تكون متينة وناعمة ويفضل التفكير فى منشفة مزيج من القطن والبوليستر أو قماش أفتح مع وبر منخفض لدور الحلقات المنفوشة فى أن تصبح ناعمة وتمتص الماء، ولكنها تستغرق وقتا أطول حتى تجف ومع الوقت قد تظهر المزيد من التآكل مع الغسيل.