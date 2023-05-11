بكاميرا عالية الدقة.. ريلمى تطرح هاتفها الجديد

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "Realme 11 Pro plus" بشاشة من نوع "AMOLED" وبقياس يبلغ 6.7 بوضة وبجودة عرض FHD +. ويزود الهاتف بمستشعر "Samsung HP3" بدقة 200 ميجابيكسل مستشعر كبير بحجم 1 / 1.4 بوصة بفتحة f / 1.69 و OIS فى وسط فتحة الكاميرا الكبيرة فى الخلف، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل. ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت وتخزين يصل إلى 1 تيرابايت. ويتمتع الهاتف ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللى أمبير فى الساعة مع شحن 100 وات. ويتوفر الهاتف بألوان عدة وهى الأسود والأخضر والبيج، وبسعر 289 دولارا.

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