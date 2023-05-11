قناة الناس.. مخاطر تناول الأطفال للقهوة والشاى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور عماد فهمى، استشارى التغذية العلاجية، أن المخ أهم عضو فى الجسم، ويتأثر كثيرا بالمشروبات، محذرا من تناول الأطفال للشاى والقهوة ومشروبات الطاقة، لأن بها نسبة سكر وكافيين رهيبة، ما يسبب ضغطا كبيرا على المخ، وأيضا سحب الطاقة من الجسم كله.





وخاطب استشارى التغذية العلاجية، خلال لقائه ببرنامج "البيت" المذاع على قناة الناس، الأمهات والآباء، بتوخى الحذر من الإعلانات التجارية وطرق التسويق المختلفة، التى تعمل على زيادة مبيعات المنتجات على حساب صحة الأطفال، مؤكدا أن الغذاء كلما كان مرتفع الثمن قلت عناصره الغذائية، وذلك لاستخدام مواد حافظة، ومكسبات طعم وخلافه. وانطلقت قناة الناس فى شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطى جميع مجالات الحياة.

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