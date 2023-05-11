الصين تجرى أبحاثا حول الخلايا الجذعية على محطتها الفضائية

جدة - نرمين السيد - وقال تسانج هواى شينج كبير باحثى التجارب العلمية للمحطة فى مركز التكنولوجيا والهندسة لاستخدام الفضاء التابع للأكاديمية الصينية للعلوم (CAS) وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينجوا)، اليوم الخميس، إن التجارب المخطط لها تشمل دراسة آثار بيئة الجاذبية الصغرى الفضائية على تمايز سلالات الخلايا الجذعية، والنمو الثلاثى الأبعاد وبناء الأنسجة للخلايا الجذعية.

وأضاف تسانج أن التجارب ستجرى داخل الوحدة المعملية "ونتيان"، وستشهد تمايز الخلايا الجذعية الجنينية إلى خلايا جرثومية بدائية، وخلايا جذعية شبيهة بالبيض ثم شبيهة بالحيوانات المنوية، وخلايا جذعية مكونة للدم، مشيرا إلى أن التغيرات التى تطرأ على الخلايا الجذعية الجرثومية فى بيئة الجاذبية الصغرى الفضائية سيتم ملاحظتها ودراستها.

وتابع: أنه مثلما يعانى رواد الفضاء من فقدان العظام والعضلات، فإن بيئة الفضاء تؤثر أيضا على الخلايا، وخاصة الخلايا الجذعية، مشيرا إلى أن التجارب فى المدار يمكن أن تساعد فى الإجابة على سؤال حول كيفية تأثير الجاذبية الصغرى على التكاثر البشرى.

ويمكن للخلايا الجذعية أن تتجدد ذاتيا أو تتكاثر مع الحفاظ على إمكانية التطور إلى أنواع أخرى من الخلايا، حيث يمكن أن تتحول إلى خلايا الدم أو القلب أو العظام أو الجلد أو العضلات أو الدماغ أو أعضاء الجسم الآخرىن ويمكن استخدامها أيضا كأدوات لعلاج العديد من الأمراض.

ولفت تسانج إلى أن أحد أهداف برنامج الصين للفضاء المأهول هو البحث عن كواكب محتملة صالحة للسكن، مضيفا "تتمتع بيئة الفضاء بجاذبية صغيرة وإشعاع عال، لذا فإن كيفية السفر والبقاء على قيد الحياة وإنجاب الأطفال فى مثل هذه البيئة هى المهمة الرئيسية لبحثنا".

وأردف: "ستستمر الاختبارات فى المدار من ستة أيام إلى 12 يوما وقبل تعبئتها فى مركبة الشحن، يجب تخزين العينات فى درجات حرارة مناسبة ومستويات الأس الهيدروجينى على الأرض".