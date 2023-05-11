جدة - نرمين السيد - وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس، أن الحسد المزموم هو أن يتمنى الحاسد زوال النعمة من المحسود، لافتا إلى أن الحسد المحمود يعنى تمنى ما فى يد الغير من نعمة مع عدم زوالها عنه، ويدعوا له بالبركة فيها.
وتابع: "لا يوجد فى الشرع الحنيف عقوبة للحاسد يسجن حتى الموت، لكن علمنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بمعالجة أنفسنا من الحسد عن طريق قراءة المعوذتين وفاتحة الكتاب وآية الكرسى، وترديد ذكر أعوذ بكلمات الله التامات، وكذلك الرقية التى رقى بها سيدنا جبريل الرسول الكريم، بسم الله أرقيك من كل شىء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك".
وانطلقت قناة الناس فى شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطى جميع مجالات الحياة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قناة الناس.. نصائح ذهبية للوقاية من الحسد (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.