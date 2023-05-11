قناة الناس.. نصائح ذهبية للوقاية من الحسد (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس، أن الحسد المزموم هو أن يتمنى الحاسد زوال النعمة من المحسود، لافتا إلى أن الحسد المحمود يعنى تمنى ما فى يد الغير من نعمة مع عدم زوالها عنه، ويدعوا له بالبركة فيها.

وتابع: "لا يوجد فى الشرع الحنيف عقوبة للحاسد يسجن حتى الموت، لكن علمنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بمعالجة أنفسنا من الحسد عن طريق قراءة المعوذتين وفاتحة الكتاب وآية الكرسى، وترديد ذكر أعوذ بكلمات الله التامات، وكذلك الرقية التى رقى بها سيدنا جبريل الرسول الكريم، بسم الله أرقيك من كل شىء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك".