نصائح تخلصك من الكسل والنعاس أثناء المذاكرة

جدة - نرمين السيد - ويحتاج الطلبة الطرق المختلفة لأجل زيادة انتباههم وتركيزهم أثناء المذاكرة لأجل التمكن من انتهاء المذاكرة واسترجاع المعلومات. وهناك عدد من النصائح التى تساعد فى بقاء الشخص نشطا وأكثر تركيزا أثناء فترة المذاكرة، منها: -متابعة نظام غذائى صحى: هناك بعض الأطعمة التى تثير الشعور بالنعاس والخمول أثناء المذاكرة منها المأكولات الغنية بالدهون، لذا يجب تناول نظاما غذائيا متوازنا وصحيا غنيا بالعناصر الغذائية والألياف. -النوم جيدا: يعد النوم من أكثر الأسباب المؤدية إلى الشعور بالنعاس أثناء الدراسة لعدم الحصول على قسط كافى منه. -شرب كميات كبيرة من الماء: يعتبر شرب كمية كبيرة من المياه أهم الخطوات التى تزيد من التركيز والانتباه والتخلص من الجفاف. -النشاط البدنى: يساعد التحرك لفترة قليلة فى استمتاع الجسم بالنشاط واليقظة والتركيز أثناء المذاكرة. -عدم المذاكرة على السرير: تتسبب المذاكرة على السرير فى الشعور بالراحة الشديدة ثم الإحساس بالنعاس وعدم القدرة على التركيز أو استكمال أو استرجاع المعلومات.

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