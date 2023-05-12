الصين تطلق قمرا صناعيا تجريبيا مخصصا للاستشعار عن بعد

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الصينية أن القمر الصناعى (كيوب سات) الذى يزن 17 كيلوجرام، يعد عالى الدقة، ومخصصا لاستشعار الأرض عن بعد، وسيعمل على التحقق من سلسلة من التقنيات المبتكرة مثل التصوير عالى الدقة بالاستشعار عن بعد، ونظام تشغيل (أوبن هارمونى) المحلى شديد الموثوقية، ومكونات الأقمار الصناعية المتقدمة، وأجهزة نشر الأقمار الصناعية المتعددة فائقة الخفة.
وقال البروفيسور شيا جوانج تشينج، كبير مصممى القمر الصناعى: الحمولة الرئيسية للقمر الصناعى هى كاميرا عالية الدقة متعددة الأطياف قادرة على تحقيق رصد منخفض التكلفة وعالى الدقة للمحيط والأرض فى المدار.
وسيجرى إطلاق القمر الصناعى فى الوقت المناسب بعد التحام مركبة الشحن الفضائية "تيانتشو-6" بالمحطة الفضائية.
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