بعد 19 عاما من الزواج.. طلاق رئيسة وزراء فنلندا المستقيلة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ولفتت إلى أن رئيسة وزراء فنلندا المستقيلة نشرت خبر الطلاق على صفحتها الرسمية على إنستجرام، كما أعاد طليقها نشره أيضا، على صفحته الرسمية.

وقالت رئيسة وزراء فنلندا فى المنشور: "نحن ممتنان للفترة الت قضيناها معا والتى تجاوزت الـ 19 عاما، وسنظل أصدقاء"، لافتة إلى أنها تستبعد تولى أى منصب وزارى فى الائتلاف القادم، مشيرة إلى أنها ستكتفى بمنصبها كنائبة فى البرلمان.

جدير بالذكر، أن سانا وماركوس لديهما طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات.