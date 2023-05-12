اليوم العالمى للتمريض 2023.. اعرف تاريخ الاحتفال بـ ملائكة الرحمة

جدة - نرمين السيد - اليوم العالمي للتمريض

أطقم التمريض من الرجال والسيدات له دور بارز لا يستطيع أحد إنكاره إلا جاحد؛ وقد تجلى هذا الدور فى الأزمة العالمية التى انتشر فيها فيروس كوفيد 19 المعروف باسم كورونا؛ حيث لم يقدم التمريض مع أطباء مصر الأوفياء يد العون فقط، بل إنهم دفعوا حياتهم أيضا ثمنا حتى زالت الغمة، ونال عديد من هؤلاء الأبطال الشهادة فى سبيل أبناء الوطن.

تاريخ اليوم العالمي للتمريض

وفى هذا اليوم الموافق 12 مايو من كل عام يحتفل العالم بهؤلاء الأبطال؛ حيث تم تخصيص اليوم العالمى للتمريض، واعتماده فى العالم رسميا منذ عام 1974؛ لتسليط الضوء على حقوق الممرضين والممرضات، والتأكيد على أهمية دورهم الفعال فى المجتمع.

بدأت فكرة اليوم العالمى للتمريض تلوح فى الأفق عام 1953، حيث اقترحت دوروثى ساذرلاند، مسؤول وزارة الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية الأمريكية على الرئيس الأمريكى فى هذا الوقت دوايت أيزنهاور، إعلان "يوم للممرضين" إلا أنه لم يوافق.

وفى يناير عام 1974، تم اختيار يوم 12 مايو للاحتفال بـ اليوم العالمى للتمريض؛ حيث بوافق الذكرى السنوية لـ ميلاد فلورنس نايتينجيل Florence Nightingale ، والتى ولدت فى 12 مايو 1820، وتوفيت فى 13 أغسطس عام 1910.

وفلورنس نايتينجيل هى ممرضة البريطانية الجنسية، واشتهرت بأنها مؤسسة التمريض الحديث، وكان لها باع طويل بالكفاح فى سبيل هذه المهنة الإنسانية، وعرفت باسم "سيدة المصباح" أو "السيدة حاملة المصباح".

وفى العام 1907 حصلت فلورنس نايتينجيل على وسام الاستحقاق؛ تقديرا لمشوارها الطويل فى خدمة المرضى ومداواة الجرحى خلال حرب القرم ما بين 1854 و1856.

وعقب اعتماد اليوم العالمى للتمريض، تم تخصيص يوم الـ 8 من مايو من كل عام اعتبارًا من عام 1998، ليكون اليوم الوطنى السنوى لطلبة التمريض.

أما فى الولايات المتحدة وكندا فيتم تخصيص أسبوع لـ التمريض الوطنى يقام خلال الفترة من الـ 9 إلى الـ 15 من مايو من كل عام.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فأنّ العاملين فى التمريض والقبالة يشكلون نحو 50% من القوى العاملة الصحية عالميا، وإنّ النساء تمثل 70% من القوى الصحية والاجتماعية مقارنة بنسبتهن فى كل قطاعات التوظيف.

شعار اليوم العالمي للتمريض 2023

ويحمل شعار الاحتفال بـ اليوم العالمى للتمريض 2023 "الممرضون والممرضات معًا: قوة من أجل الصحة العالمية"؛ من أجل التأكيد على أهمية دور الممرضين والممرضات فى الحفاظ على منظومة الصحة العالمية فى كافة أنحاء العالم.

الاحتفال باليوم العالمي للتمريض 2023 فى مصر

من جانبه، هنأ مجلس نقابة التمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض فى مصر، وعضو مجلس الشيوخ، أعضاء التمريض على مستوى الجمهورية، بمناسبة اليوم العالمى للتمريض 2023.

وقالت نقيب التمريض، إن أطقم التمريض لا تتوانى عن القيام بدورها فى المنظومة الصحية على أكمل وجه، مشددة على أن التمريض يقوم بنحو 70% من الخدمات الطبية المقدمة فى المنشأت الصحية، ويقدم أبطال وبطلات هذا القسم المهم الغالى والنفيس من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية.

ومن المقرر أن تحتفل النقابة العامة للتمريض، بـ اليوم العالمى للتمريض 2023، يوم الإثنين المقبل، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، والدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، والنائبة فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ.