تقرير أمريكى: الصراع يحتدم بين جوجل ومايكروسوفت (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية أن جوجل أطلقت محرك بحث مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعى، حيث قامت الشركة بتحديث محرك البحث الخاص بها بشكل شامل لدمج التقدم الحاصل فى مجال الذكاء الاصطناعى، وذلك بعد مرور ستة أشهر على إطلاق "ChatGPT" من "Openai" والذى تدعمه "Microsoft".

ميزة البحث لن توفرها الشركة فى البداية إلا فى الولايات المتحدة لكنها أفادت بأنها ستتطلع إلى طرح الميزة على نطاق أوسع فى الأشهر المقبلة.

يتم تشغيل ميزة البحث عن طريق الذكاء الاصطناعى، بالإضافة إلى تحديثات على "Bard chatbot" ومنتجاتها مثل "Gmail" و"Google Docs"، من خلال لغة الذكاء الاصطناعى، Palm 2، والذى تم إطلاقه مؤخراً.

لقد كانت "جوجل" تتدافع للحاق بـ "مايكروسوفت" على منتجات الذكاء الاصطناعى، فى فبراير، تغلبت Microsoft على منافسها من خلال كشف النقاب عن محرك بحث "Bing" الذى يحركه الذكاء الاصطناعى باستخدام تقنية "GPT" من "Openai".

بعد شهر، كشفت Openai عن طراز لغتها، GPT-4، وستسمح أحدث عمليات إطلاق الذكاء الاصطناعى للمستخدمين بإدخال استعلامات نصية واستلام مستندات أو رسائل بريد إلكترونى بالكامل تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعى، وكذلك السماح لهم بإنشاء صور تم إنشاؤها من الذكاء الاصطناعى فى عروض الشرائح والجداول التلقائية.