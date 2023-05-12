بتقنية الذكاء الاصطناعى.. مميزات جديدة فى خدمات جوجل 

جدة - نرمين السيد - واعتلى الرئيس التنفيذى لشركة جوجل، وشركتها الأم ألفابيت، سوندار بيتشاى منصة المؤتمر فى ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا للكشف عن العديد من التغييرات الجديدة القادمة على تطبيقات الشركة وخدماتها.

وقالت جوجل، حسبما نقل موقع "جادجتس 360" التقنى، إن بعض هذه الميزات سيتم طرحها للعملاء فى الأسابيع المقبلة، بينما سيتوفر البعض الآخر فى وقت لاحق من هذا العام، مؤكدة اتباع نهج "جرىء ومسؤول" فى تحديث منتجاتها.

وأوضح بيتشاى أن المنتج الأول من جوجل الذى سيحصل على ترقية مدعومة من الذكاء الاصطناعى هو البريد الإلكترونى جيميل Gmail، إذ ستتوسع الشركة فى ميزات "الردود والكتابات الذكية" إلى أداة جديدة تسمى "ساعدنى فى الكتابة" التى سيتم طرحها لمستخدمى Google Workspace فى الأسابيع المقبلة.

وبالمثل، أعلن بيتشاى عن خاصية مسح جديدة فى صور جوجل، تسمى Magic Eraser، التى ستسمح للمستخدمين بإزالة الأشخاص والكائنات من الصور باستخدام بالذكاء الاصطناعى، وقد حظت خدمة صور جوجل بالفعل بالعديد من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعى منذ طرحها لأول مرة فى 2015.

ومن المقرر أن تضيف الشركة أيضا المزيد من إمكانات الذكاء الاصطناعى إلى خرائطها، بمساعدة ميزة "العرض الشامل للطرق" الجديدة التى يمكن أن تمنح المستخدمين الذين يمشون أو يركبون الدراجات أو يقودون، نظرة عامة على مسارهم، إلى جانب تفاصيل حركة المرور، وجودة الهواء والطقس والمؤشرات البصرية لكيفية تغيرها على مدار اليوم، وستتوفر طريقة العرض الشامل الجديدة لخرائط Google للطرق فى 15 مدينة - بما فى ذلك لندن ونيويورك وطوكيو وسان فرانسيسكو - بحلول نهاية العام.

وأخيرا، سيخضع تطبيق بحث جوجل أيضا إلى ترقية، وكذلك تجربة البحث فى متصفح سطح المكتب.

يذكر أن شركة جوجل كانت تتدافع للتنافس مع متصفح Bing الذى حدثته شركة مايكروسوفت Microsoft للعمل بتقنية الذكاء الاصطناعى "جى بى تى 4". ومن خلال تطوير جوجل بارد Google Bard، سيقدم عملاق البحث للمستخدمين تجربة المحادثات التى ينتجها الذكاء الاصطناعى، والتى تم فتحها الآن لجميع المستخدمين دون قائمة انتظار.