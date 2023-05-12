كيف تختار المقعد الأنسب خلال رحلة طيران؟

جدة - نرمين السيد - وأشارت روزى وفقا لسكاى نيوز عربية، إلى أنها دائما تقوم باختيار الصف الخامس، والمقعد الملاصق للنافذة، على طائرات بوينج 737، أما بالنسبة لأسباب اختيارها هذا المقعد، قالت روزى أن الأسباب كالتالى:
1. المنظر ممتاز من النافذة، حيث يمكنك رؤية جزء من جناح الطائرة، وجزء من المدينة فى الخارج.
2. هناك مساحة إضافية لتمديد القدمين.
3. لا توجد مسؤولية مخرج الطوارئ على الراكب فى الصف الخامس.
4. الراكب فى هذا الصف يستطيع وضع حقيبة صغيرة تحت الكرسى المقابل، بسبب المساحة الإضافية.
5. يعتبر هذا الصف من أقرب الصفوف لمخرج الطائرة، حيث تتم المغادرة سريعا دون تأخير.
6. يعتبر من أوائل الصفوف التى يبدأ المضيفون بتقديم الخدمات لهم.
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