عارضة الأزياء نادية فيريرا تحتفل بعيد ميلادها الـ24 (صور) 

جدة - نرمين السيد - وبهذه المناسبة، تم تزيين اليخت ببالونات وردية وذهبية كتب عليها "عيد ميلاد سعيد".

بدت نادية مذهلة بفستان أخضر ليمونى وظهرت فى الكثير من الصور على مدار اليوم. كانت ترتدى فستانا فضفاضا وتركت شعرها مموجا، ووضعت مكياجا بسيطا، مما أدى إلى مظهر مثالى.

كان من بين ضيوف حفل عيد الميلاد كارلوس أديان مقدم برنامج Telemundo، ووالدة نادية Ludy Ferreira، وLele Pons، وRobert Petersen، وغيرهم.

شارك الضيوف بما فى ذلك "بونس" الكثير من الصور فى قصصهم ومنشوراتهم على "إنستجرام"، وشاركت بونس أيضا مقطع فيديو للحظة التى تستمع فيها فيريرا إلى أصدقائها وعائلتها وهم يغنون لها أغنية "عيد ميلاد سعيد".





فى حين أن وسائل الإعلام لا تعرف تاريخا محددا لميلاد طفل مارك ونادية، يعتقد الكثيرون أن موعد ولادة طفلهما سيكون فى أواخر مايو أو أوائل يونيو المقبل تتطابق هذه التقديرات مع التاريخ الذى شاركت فيه نادية ومارك خبر حملهما.

مارك أنتونى، صاحب الـ54 عاما، تزوج من نادية فيريرا صاحبة الـ23 عاما، بعد خطوبة استمرت لمدة 8 أشهر، وهى الزوجة الرابعة فى حياته، وهو زوج جينيفر لوبيز السابق ووالد أبنائها التوأم.