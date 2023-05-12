قبل إطلاقه.. الكشف عن بعض مواصفات هاتف فيفو الجديد

جدة - نرمين السيد - بحسب موقع gizmochina المتخصص فى الشأن التقنى، فإن كاميرا الهاتف عالية الدقة، حيث زودت بـ شريحة Vivo + V1 لتحسين أدائها، وستتضمن دعم تثبيت الصورة البصرى (OIS)، كما أن بالجهاز معالج وحدة مركزية من ميدياتك، ومجموعة شرائح Dimensity 9200+.

جاءت شاشة الجهاز المقرر طرحه رسميا فى الأسواق 23 مايو الجارى، بحجم كبير وصل 6.78 بوصة بدقة 1.5K مع ذاكرة وصول عشوائى مساحتها 16 جيجابايت، وتصل سعة التخزين فيه إلى 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت روم.

وتشير التسريبات إلى أن هاتف iQOO Neo 8 يتميز بنظام كاميرا ثلاثى فى الخلف، مع مستشعر أساسى 50 ميجابكسل، أما الكاميرا السيلفى ستصل دقتها إلى 16 ميجابكسل.

الهاتف يحتوى على بطارية 5000 مللى أمبير ويدعم الشحن السريع 120 واط خارج الصندوق، وسيعمل عبر نظام أندرويد 13.