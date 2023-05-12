رئيسة وزراء فنلندا السابقة تطلب الطلاق بعد استقالتها من الحكومة

جدة - نرمين السيد - وكتبت سانا مارين (37 عاما)، عبر خاصية الـ"ستورى" بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، وأعاد زوجها نشره: "نحن ممتنان لمدة 19 عاما قضيناها معا ولابنتنا الحبيبة، سنبقى أفضل الأصدقاء". وعملت سان مارين ورايكونن، فى شركة لرأس المال الاستثمارى، ولديهما ابنة تبلغ من العمر 5 سنوات، تزوجا فى 2020، وقت انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19). وبعد زواجها من رايكونن، كتبت مارين: "لقد عشنا شبابنا معا، ودخلنا مرحلة البلوغ معا وكبرنا وأصبحنا والدين لابنتنا العزيزة معا". وحل حزب سان مارين، التى تعتبر رئيسة الوزراء وتحظى بأكبر شعبية منذ مطلع القرن الحادى والعشرين فى البلاد، فى المرتبة الثالثة فى الانتخابات التشريعية الشهر الماضى. وقدمت طلب استقالة حكومتها إلى الرئيس الفنلندى ساولى نينيستو، عقب الانتخابات البرلمانية الفنلندية.

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