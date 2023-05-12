قناة الناس- مرصد الأزهر يواصل العمل لحماية الشباب من الأفكار المتطرفة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور حمادة شعبان، المشرف بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إنه تم توقيع برتوكول تعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة فى سبتمبر 2022، لافتًا إلى استضافة شباب من 15 جامعة مصرية ضمن هذا البرتوكول.





وأوضح الدكتور حمادة شعبان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مع الناس"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن البرتوكول ينص على عدة نقاط أهمها تعزيز الهوية الوطنية والدينية لدى الشباب، لافتًا إلى أن التنظيمات الإرهابية والمتطرفة حاولت الفصل بين الهوية الوطنية والدينية، حتى يسهل عليهم استقطاب الشباب.

وأشار إلى أن المحاضرات تكون يوم كامل، بدءًا من التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، ويتم تعريف الشباب بالمرصد ونشاطه وكيفيه الرد على الجماعات المتطرفة، ويستمع الشباب إلى محاضرتين الأولى لمحاضر من مرصد الأزهر الشريف، والثانية لمحاضر من مؤسسة وطنية، وعادة ما تكون أكاديمية ناصر العسكرية.

وأضاف المشرف بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن هذه المحاضرات تتناول ترسيخ القيم الوطنية والدينية فى المجتمع، ووسائل التواصل الاجتماعى، والتنظيمات الإرهابية، واستقطاب الشباب من خلال هذه الوسائل، وطرق الوقاية من هذه الأفكار.

وأشار إلى أنه يتم استحضار السيرة النبوية وسير الصحابة التى تؤكد حبهم لأوطانهم للرد على الأفكار التى تروج لها الجماعات الإرهابية والمتطرفة.