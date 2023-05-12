رئيس جديد لـ تويتر خلفا لـ إيلون ماسك.. من يكون؟

جدة - نرمين السيد - أفادت صحيفة (وول ستريت جورنال)، اليوم الجمعة، بأن المديرة التنفيذية لشركة "إن بى سى العالمية" للإعلام ليندا ياكارينو، تجرى محادثات مع الرئيس التنفيذى لتويتر إيلون ماسك، بشأن خلافته فى المنصب، بعد يوم من إعلانه أنه وجد قائدا جديدا للشبكة الاجتماعية وسيتحول إلى منصب كبير التقنيين.





وقال ماسك - فى تغريدة له - إن الرئيس التنفيذى الجديد للشركة سيبدأ فى غضون 6 أسابيع تقريبا، لكن لم يذكر اسم خليفته فى المنصب. من جانبها، لم ترد ليندا ياكارينو رئيس مجلس إدارة الإعلانات والشراكات العالمية فى شركة (إن بى سى) العالمية، على طلب الحصول على تعليق. وكان ماسك قد استحوذ على تويتر فى صفقة بقيمة 44 مليار دولار فى أكتوبر الماضى، مشيرا حينها إلى أنه سيكون مسؤولا فقط لفترة محدودة لإكمال الإصلاح التنظيمى الذى اعتقد أن الشركة بحاجة إليه لتزدهر، لكن ماسك اشتكى من "كثرة العمل والاضطرار للنوم فى مقر شركة تويتر" فى سان فرانسيسكو أثناء تنفيذ تغييرات جذرية.

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