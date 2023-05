الكشف عن أول كاميرا مدمجة مصممة لمدونات الفيديو

جدة - نرمين السيد - تمتاز كاميرا PowerShot V10 بوزنها الخفيف الذى يزيد عن 211 جراما بقليل وحجمها الصغير الذى يجعلها تتسع فى الجيب، كما تمنح الكاميرا صناع محتوى نمط الحياة والسفر حلاً شاملاً يجمع بين الميكروفونات عالية الجودة والحامل المدمج.

وتتيح لك الكاميرا القدرة على إنتاج محتوى آسر لمجتمعك من المتابعين، وذلك بفضل قدرتها على تسجيل مقاطع الفيديو بجودة 4K UHD بدون اهتزازات، مع إمكانية جعل الخلفية ضبابية بشكل احترافى.

وتأتى كاميرا PowerShot V10 بهيكل رأسى ومتين، وهذا يعد تصميماً جديداً كلياً بالنسبة لشركة كانون، وهى تتيح لصناع المحتوى القدرة على تصوير أنفسهم فى الأماكن المزدحمة بكل أريحية ودون لفت الانتباه، وذلك بفضل حجمها الصغير وتصميمها الغير بارز، كما أن زر التسجيل يتوسط تصميم الكاميرا لتسهيل التحكم بيد واحدة وبدء التسجيل بسرعة كى لا تفوتك ردود الأفعال واللحظات العفوية.

تمتاز PowerShot V10 بوجود مستشعر CMOS كبير بحجم 1 بوصة قادر على توفير جودة فيديو مذهلة بدقة 4K ، مع القدرة أيضاً على التقاط الصور الثابتة.

ولإضافة طابع سينمائى، يمكن لصناع المحتوى تغيير الأجواء داخل اللقطة بسرعة باستخدام أى من فلاتر الألوان الـ 14 الموجودة فى الكاميرا بالإضافة إلى وضعية Smooth Skin .

وتعد وضعية Movie Digital IS مثالية لتصوير الفيديو أثناء حمل الكاميرا باليد لأنها تساعد فى تجنب اهتزاز الكاميرا، مما يضمن تصوير لقطات أكثر وضوحاً وصفاءً وتتضمن المزيد من التفاصيل.

وتتميز كاميرا PowerShot V10 بقدرتها على مواكبة الإمكانات الواسعة للعديد من منصات التواصل الاجتماعى، حيث يمكنها التصوير فى كلا الاتجاهين وتسجيل ما يصل إلى ساعة من الفيديو المتواصل.

يمكن أن تساعد ميزة ضبط المستوى التلقائى فى الحفاظ على استقامة الصورة داخل الفيديو وتجنب المقاطع المائلة ، مما يقلل الوقت اللازم لتحرير المحتوى

تعد كاميرا PowerShot V10 مثاليةً للتصوير سواءً فى المواقع الخارجية أو الحضرية، وهى مزودة بميكروفونى ستيريو كبيرين مصممين للسرد وميكروفون ثالث لتقليل الضوضاء الصوتية، بالإضافة إلى فلتر مدمج للتخفيف من صوت الرياح، كما يمكن شراء حاجب أمامى اختيارى كجزء من مجموعة الملحقات المتقدمة، مما يساهم فى تعزيز جودة الصوت عند التصوير فى المناطق الخارجية.

يمكنك استخدام غالبية خصائص كاميرا PowerShot V10 دون الحاجة إلى المساعدة، وذلك بفضل تصميمها العامودى المبسط، فهى مزودة بشاشة لمس LCD مقاس 2.0 بوصة يمكنك قلبها إلى الأمام، مما يجعلها مثالية للتدوين الذاتى أو لتصوير الآخرين، وهى مناسبة للتصوير أثناء حملها باليد، مما يتيح لك التقاط الأحاسيس والمشاعر بسهولة لتعزيز الروابط الحميمة بينك وبين المشاهدين، ويمنحك الحامل المدمج خيار تسجيل المزيد من المحتوى دون الحاجة إلى إمساك الكاميرا، مثل دروس الطهى ومقاطع تجربة المنتجات وفئات مقاطع الفيديو المشهورة " Get Ready With Me " و" Unboxing " و"AMA " وغيرها.

تتوافق كاميرا PowerShot V10 بشكل كامل مع تطبيق Canon Camera Connect ، لذا يمكنك نقل مقاطع الفيديو الخاصة بك بسهولة إلى هاتف ذكى أو جهاز لوحى عبر شبكة واى-فاى، وبفضل تكامل image.canon المدمج للتخزين السحابى المؤقت، يمكنك نقل الملفات مباشرة إلى أى جهاز أو نظام من اختيارك، مما يجعل إدارة عملك بمقاطع الفيديو أسهل من أى وقت مضى.

ويشتمل تصميم الكاميرا الذكى والبسيط أيضاً على منافذ HDMI و USB لسهولة النقل إلى كمبيوتر محمول أو كمبيوتر شخصى، أو لاستخدامها ككاميرا ويب، وبالنسبة للأشخاص الذين يتنقلون باستمرار، يمكن إعادة شحن الكاميرا أثناء التنقل عبر USB-C.