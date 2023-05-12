«المستخبى هيبان».. محمد هنيدى يسخر من عطل فيس بوك

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جدة - نرمين السيد - وكتب هنيدى معلقا: "الفيسبوك وهو بيبعت إضافات للكل دلوقتى"، وحاز التعليقات آلاف الإعجابات، وتفاعل معه الآلاف عبر كتابة التعليقات.
وجاءت أبرز التعليقات: "دلوقتى كل المستخبى هيبان وعمنا مارك اهو بيساعدهم ياخدوا أول خطوة"، وكتبت أخرى: "طيب أفهم كل دول كرشات ولا فضولين"، وكتب آخر: "أنا لو واحد كاتب البروفايل عندى على ضهر التوك توك... مش هيجيلى كمية الإضافات دى... كل ثانية إضافة".
ووفق موقع downdetector فإن عددًا من المستخدمين أفادوا بوجود مشكلات فى الدخول على فيسبوك، بالأمس، وأوضح أن 50% منهم اشتكوا من مشكلات على تطبيق المحمول الخاص بـ فيسبوك، و35% واجهوا مشكلات على موقع الويب، فيما أبلغ 15% عن مشكلات تتعلق بالدخول إلى فيسبوك فى العموم.
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