قناة الناس- تفاصيل إنقاذ طفلة بلعت سوستة معدنية ظلت فى المرىء أسبوعا

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور أحمد سعد، مدرس الجهاز الهضمى والمناظير للأطفال بمستشفى الحسين الجامعى، عن تفاصيل إنقاذ طفلة بلعت سوسته معدنية، وظلت فى المرىء لمدة أسبوع، موضحًا أن الطفلة صاحبة الحالة عمرها 11 سنة، وابتلعت سوستة مركبة من جزئين، جزء متحرك وآخر حاد.





وأضاف الدكتور أحمد سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مع الناس"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن الطفلة كانت تعانى من أعراض صعبة، منها الترجيع المستمر والصعوبة فى الأكل والشرب، وكذلك صعوبة التنفس والكحة المستمرة. وأضاف أن السوستة بقيت فى جسم الطفلة لأكثر من أسبوع، حتى تم تحويلها إلى مستشفى الحسين، وتم عمل أشعة وتحاليل، وتم تحديد موعد لإدخال الطفلة إلى العمليات، وعمل منظار لإخراج الجسم المعدنى، حتى تم الانتهاء من العملية. وأشار إلى أن إخراج الجسم المعدنى من الطفلة استغرق محاولات متعددة، لافتًا إلى أن جزء من الجسم المعدنى كان قد التصق بالبلعوم.

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