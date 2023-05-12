«بيبعت طلبات صداقة لوحده».. عطل جديد فى فيس بوك يثير سخرية المستخدمين

جدة - نرمين السيد - وعبر عدد من المستخدمين عن غضبهم، بينما سخر البعض الآخر، من كثرة مشكلات تطبيق التواصل الاجتماعى خصوصا فى الفترة الأخيرة.

فى هذا الصدد استعان الفنان عصام السقا بمشهد من مسلسل "جعفر العمدة"، وعلق قائلا: " الفيس بوك دلوقتى.. مش عارف تاخد الخطوة أخدهالك أنا".

وكتب أحد المستخدمين: "الفيسبوك فيه عطل يا شباب والموضوع بجد، لو دخلت أكونت حد إنت مش فريند عنده، هيبعت أدد ليه تلقائى، والموضوع بجد مضحك اوى".

ووفق موقع downdetector فأن عددًا من المستخدمين أفادوا بوجود مشكلات فى الدخول على فيسبوك، بالأمس، وأوضح أن 50% منهم اشتكوا من مشكلات على تطبيق المحمول الخاص بـ فيسبوك، و35% واجهوا مشكلات على موقع الويب، فيما أبلغ 15% عن مشكلات تتعلق بالدخول إلى فيسبوك فى العموم.