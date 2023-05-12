محمد مهنا: الإمام الغزالى دخل تجربة الشك حتى يصل لليقين المطلق

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد مهنا، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن معرفة الله والغيبيات لها منهج، مدللاً بما قاله حجة الإسلام الإمام الغزالى، والذى قال فى كتابه "المنقذ من الضلال" إنه يسعى إلى اليقين الذى لا يضاهيه شك.





وأضاف الدكتور محمد مهنا، خلال لقائه ببرنامج "الطريق إلى الله"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن الإمام الغزالى بدأ بالتجربة والاختبار، ومشى فى طريق الشك، وبدأ بالتجربة والاختبار فى المنهج التجريبى فى العلم. وأشار إلى أن أدوات التجربة الأساسية هى بالحس والعين والنظر والسمع، لكنه قال إن أقوى هذه الحواس هى العين والنظر، والعين لها مدى معين فى الرؤية، لكنه كان يبحث عن علم يقينى، لذا بدأ يشكك فى التجربة وانطلق إلى العقل، والأفكار.

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