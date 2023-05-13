جدة - نرمين السيد - وأعلنت منصة التواصل الاجتماعي، التى يملكها ويديرها إيلون ماسك الرئيس التنفيذى لشركة "تسلا"، أن الخدمة متاحة حاليا للمستخدمين الموثقين ولديهم أحدث إصدار من التطبيق على أجهزتهم.
ويبدأ اشتراك العلامة الزرقاء (تويتر بلو)، الذى أصبح الآن الأساس للتوثيق على المنصة، من ثمانى دولارات شهريا أو 84 دولارا سنويا.
وقالت الشركة فى منشور على مدونة "كما قال إيلون ماسك، عندما يتعلق الأمر بالرسائل المباشرة، يتعين أن يكون المعيار، حتى وإن سلط أحد بندقية صوب رؤوسنا، أننا لا نستطيع الوصول إلى رسائلك".
وتابعت "لم نصل بعد لهذا الحد، لكننا نعمل من أجله".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسميا.. تفعيل خدمة الرسائل المشفرة لهذه الفئة من المستخدمين على تويتر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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