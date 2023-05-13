رسميا.. تفعيل خدمة الرسائل المشفرة لهذه الفئة من المستخدمين على تويتر

جدة - نرمين السيد - وأعلنت منصة التواصل الاجتماعي، التى يملكها ويديرها إيلون ماسك الرئيس التنفيذى لشركة "تسلا"، أن الخدمة متاحة حاليا للمستخدمين الموثقين ولديهم أحدث إصدار من التطبيق على أجهزتهم.

ويبدأ اشتراك العلامة الزرقاء (تويتر بلو)، الذى أصبح الآن الأساس للتوثيق على المنصة، من ثمانى دولارات شهريا أو 84 دولارا سنويا.

وقالت الشركة فى منشور على مدونة "كما قال إيلون ماسك، عندما يتعلق الأمر بالرسائل المباشرة، يتعين أن يكون المعيار، حتى وإن سلط أحد بندقية صوب رؤوسنا، أننا لا نستطيع الوصول إلى رسائلك".

وتابعت "لم نصل بعد لهذا الحد، لكننا نعمل من أجله".