جدة - نرمين السيد - وانتشرت موجة من التحذيرات على صفحات ومجموعات فيسبوك، تقول إنه بمجرد دخولك على صفحة أى شخص «بروفايل»، يرسل للشخص طلب صداقة Friend requests، وذلك بسبب خطأ تقنى ضرب موقع التواصل الأشهر حول العالم. وجاءت ردود أفعال موقع التواصل الاجتماعى، فيسبوك كالتالى: وبالرغم من ذلك لم يعلن فيسبوك سبب العطل أو البلاد الموجود فيها أو وقت إصلاحه أو أى معلومات حول الموضوع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يرسل طلبات صداقة إجبارى.. رواد فيسبوك يسخرون من عطل ضرب موقع التواصل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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