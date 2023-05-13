جدة - نرمين السيد - ووجه محافظ الإسكندرية، رئيس الإدارة العامة للحدائق المركزية أشرف بدران، بزراعة ورفع كفاءة الميادين وجميع الحدائق العامة، بالإضافة إلى زيادة عدد الأشجار المثمرة، وتشجير الطرق الرئيسية، ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية.
وشدد على إدارة الحدائق العامة التنسيق مع جميع الأحياء؛ لزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة فى جميع الأحياء، للحد من التلوث البيئي، ولتكون متنفسا طبيعيا للمواطنين.
جدير بالذكر أن المبادرة تهدف إلى تعزيز جهود الدولة المصرية لمواجهة التحديات والتغيرات المناخية التى تواجه مختلف دول العالم، وترتكز على مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، وتحسين نوعية الهواء، وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زراعة 109 آلاف شجرة ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة» بالإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.