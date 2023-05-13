لم يعثروا على جثته.. سمكة قرش تقتل أستراليا بشاطئ إليستون

جدة - نرمين السيد - ووفقا لسكاى نيوز عربية، تم استدعاء المسعفين إلى شاطئ بالقرب من إليستون جنوب أستراليا بعد وقت قصير من الساعة 10 صباحا يوم السبت لمساعدة رجل بعد ورود تقارير عن وقوع هجوم عليه بواسطة سمكة قرش.

وتقود شرطة جنوب أستراليا عملية البحث عن الرجل، بمساعدة أفراد المجتمع المحلى، بينما أرسلت خدمات الطوارئ التابعة لولاية جنوب أستراليا قارب إنقاذ بحرى من ميناء لينكولن.

وقالت الشرطة: "يعتقد أن رجلا مات فى هجوم سمكة قرش عند شاطئ ووكرز روكس"، مضيفة أن الرجل البالغ من العمر 46 عاما هو الشخص الوحيد الذى يُعتقد أنه تعرض للهجوم، وقال متحدث باسم خدمات الطوارئ بالولاية إن فريقا يبحث فى المنطقة باستخدام قارب.