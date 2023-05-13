اختراق بيانات 237 ألف موظف فى عملية تسلل استهدفت وزارة النقل الأمريكية

جدة - نرمين السيد - ونقلت CNBC عن رويترز، أن عملية التسلل استهدفت برنامج "ترانسرف" الخاص بتسديد تكاليف انتقالات موظفى الحكومة، ولم يثبت حتى الآن استخدام المعلومات فى الأغراض الإجرامية.
وأوضحت النقل الأمريكية، فى رسالة لها للكونجرس، أن التسلل استهدف أنظمة معينة تستخدم فى مهام إدارية، مثل معالجة مستحقات انتقالات الموظفين.
وأشارت الوزارة، إلى أن التسلل لم يؤثر على أى من أنظمة سلامة للنقل، ولم تذكر الجهة التى قد تكون مسؤولة عن التسلل، وأنها ما زالت تحقق فى الأمر ومنعت الوصول إلى نظام مستحقات الانتقالات لحين تأمينه وتشغيله مجددا.
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