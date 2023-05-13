قناة الناس- الأنس والعلم.. أزهرى يوضح قيمة أدب الاستئذان

جدة - نرمين السيد - بين الدكتور أسامة فخرى، العالم الأزهرى، أهمية أداب الاستئذان قبل دخول البيوت فى المعاملات الإسلامية، وفى التعامل مع أهل بيت أو جماعة، مؤكدًا أن الاستئذان فى معناه القرآنى يأتى من الأنس والعلم والإعلام لأهل هذا البيت.





وأشار الدكتور أسامة فخرى، خلال برنامجه "آيات بينات"، المذاع عبر قناة "الناس"، إلى الآية الكريمة: {ياأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَدْخُلُواْ بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ}، موضحًا أن كلمة الإذن أو الاستئذان جاءت هنا بمعنى "الانس والعلم والإعلام والإباحة"، أى الإباحة لك بالحديث والدخول والإطلاع. وأكد العالم الأزهرى، أن هذا هو الأدب الذى نستطيع أن نستخرجه ابتداءً من الاستئذان، مؤكدًا أن الأصل هنا هو عدم دخول أى منزل حتى تستأذن من صاحبه.

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