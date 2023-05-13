- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
وأظهرت الصور وجينيفر لوبيز وهى توجه تحذيرات لزوجها على ما يبدو، فيما بدا "بن أفليك" بوجه غاضب، ما جعل البعض يشير إلى أن علاقتهما مهددة بالانتهاء.
وكشف تقرير نشرته "ديلى ميل" حقيقة الوضع، بعد أن كشفت عن صور لهما فى اليوم التالى من الحفل إذ ظهرا معاً وهما يسيران والضحكات تسيطر على وجوههما بصورة واضحة، ما فسرته الصحيفة بأنه أبلغ رد على الشائعات التى تطاردهما.
وفى وقت سابق، ظهرت جينيفر لوبيز، البالغة من العمر 52 عاما، إلى جانب زوجها النجم العالمى بن أفليك، خلال العرض الخاص لفيلمه الجديد Air، وبعد أن وقفا على السجادة الحمراء احتضنته بقوة، وهنأته أمام الجميع لنجاح أحدث أعماله.
وكانت الإطلالة التى ظهرت بها الفنانة العالمية جاذبة حيث اعتمدت فستانا من اللونين الأبيض والأخضر النيون، وكان الجزء العلوى، الذى يصل إلى رقبتها، مزينًا بصفوف من أحجار الراين اللامعة.
يذكر أن جينيفر لوبيز، تزوجت والممثل الأمريكى بن أفليك فى لاس فيجاس، شهر يوليو من العام الماضى، ليتوجا بتلك الخطوة رحلة حبهما التى بدأت قبل عقدين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «بن أفليك وجينيفر لوبيز».. صور جديدة تكشف حقيقة الانفصال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.