«بن أفليك وجينيفر لوبيز».. صور جديدة تكشف حقيقة الانفصال

جدة - نرمين السيد - ذكرت بعض المواقع الإخبارية، وصفحات التواصل الاجتماعى أن هناك حالة من التوتر فى العلاقة بين بن أفليك وجينيفر لوبيز، خصوصا بعد الصور المتداولة لهما خلال احتفال الفنانة العالمية بعرض فيلمها الأخير the mother.





وأظهرت الصور وجينيفر لوبيز وهى توجه تحذيرات لزوجها على ما يبدو، فيما بدا "بن أفليك" بوجه غاضب، ما جعل البعض يشير إلى أن علاقتهما مهددة بالانتهاء.

وكشف تقرير نشرته "ديلى ميل" حقيقة الوضع، بعد أن كشفت عن صور لهما فى اليوم التالى من الحفل إذ ظهرا معاً وهما يسيران والضحكات تسيطر على وجوههما بصورة واضحة، ما فسرته الصحيفة بأنه أبلغ رد على الشائعات التى تطاردهما.

وفى وقت سابق، ظهرت جينيفر لوبيز، البالغة من العمر 52 عاما، إلى جانب زوجها النجم العالمى بن أفليك، خلال العرض الخاص لفيلمه الجديد Air، وبعد أن وقفا على السجادة الحمراء احتضنته بقوة، وهنأته أمام الجميع لنجاح أحدث أعماله.

وكانت الإطلالة التى ظهرت بها الفنانة العالمية جاذبة حيث اعتمدت فستانا من اللونين الأبيض والأخضر النيون، وكان الجزء العلوى، الذى يصل إلى رقبتها، مزينًا بصفوف من أحجار الراين اللامعة.

يذكر أن جينيفر لوبيز، تزوجت والممثل الأمريكى بن أفليك فى لاس فيجاس، شهر يوليو من العام الماضى، ليتوجا بتلك الخطوة رحلة حبهما التى بدأت قبل عقدين.