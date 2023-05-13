قناة الناس- الأزهرى يكشف 3 بقاع ميزها الله عز وجل بالأمن والسلام

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن هناك 3 أماكن ميزهم الله تعالى، ولا رابع لهم، موضحًا أن أول هذه الأماكن الثلاث هى جنة الخلد، مستدلاً بالآية القرآنية الكريمة: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِى جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ * وَنَزَعْنَا مَا فِى صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ * لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ * نَبِّئْ عِبَادِى أَنِّى أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ * وَأَنَّ عَذَابِى هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ﴾





وأوضح الدكتور أسامة الأزهرى، خلال لقائه على قناة "الناس"، أن القرآن الكريم يبين كيف جعل الجنة دار أمان، وذلك بنزع الغل من القلوب، مع ما حشده الله من النعيم. وأضاف أن البقعة المباركة الثانية هى مكة المكرمة، مستدلاً على ذلك بالآية القرآنية الكريمة: ﴿وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا ۚ أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾، والآية الكريمة: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ﴾. وتابع الدكتور أسامة الأزهرى، أن البقعة الثالثة التى ميزها الله بالأمن والسلام هى أرض مصر الطاهرة.

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