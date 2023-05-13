قناة الناس- ما هى العقبات فى الطريق إلى الله؟ الجفرى يوضح

جدة - نرمين السيد - وأضاف الحبيب على الجفرى، خلال لقاء بثته قناة "الناس"، أنه لا يتأتى أن يسير الإنسان إلى الله بالجهل، أو وهو يجهل أوليات دينه، فهو يحتاج إلى تعلم فرض العين من العلوم على الأقل، والذى أسماه العلماء: "فرض المتعين"، وما لا يسع المؤمن أن يجهله.

وتابع الداعية الإسلامى، أن الإنسان يحتاج إلى شئ من التوسع فى سيره إلى الله، وقطع عقبة العلم بالتعلم، موضحًا أنه إذا أراد الإنسان أن يتجاوز عقبة العلم ويريد العبادة والتقرب إلى الله، فتعترضه العقبة الثانية، وهو تذكر الإنسان لذنوبه ومعاصية.