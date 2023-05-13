جدة - نرمين السيد - وأضاف الحبيب على الجفرى، خلال لقاء بثته قناة "الناس"، أنه لا يتأتى أن يسير الإنسان إلى الله بالجهل، أو وهو يجهل أوليات دينه، فهو يحتاج إلى تعلم فرض العين من العلوم على الأقل، والذى أسماه العلماء: "فرض المتعين"، وما لا يسع المؤمن أن يجهله.
وتابع الداعية الإسلامى، أن الإنسان يحتاج إلى شئ من التوسع فى سيره إلى الله، وقطع عقبة العلم بالتعلم، موضحًا أنه إذا أراد الإنسان أن يتجاوز عقبة العلم ويريد العبادة والتقرب إلى الله، فتعترضه العقبة الثانية، وهو تذكر الإنسان لذنوبه ومعاصية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قناة الناس- ما هى العقبات فى الطريق إلى الله؟ الجفرى يوضح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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