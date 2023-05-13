جبر: مراعاة الأعراف الدولية من السنة النبوية.. وهذا سبب صنع خاتم للنبى!

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور يسرى جبر، الداعية الإسلامى عن السبب وراء صنع رسول الله ﷺ خاتمًا خاصًا به، موضحًا أن النبى ﷺ أراد أن يكتب إلى العجم، قيل له إنهم لا يقبلون كتابًا بغير خاتم، فاصنع خاتمًا خاصًا به.





وقال الدكتور يسرى جبر، خلال برنامجه "اعرف نبيك"، المذاع عبر قناة "الناس"، إن النبى ﷺ أراد بعد صلح الحديبية أن يراسل كل زعماء وملوك زمانه، ليخبرهم بمعثه الشريف، خصوصا أنهم كانوا أهل كتاب وكانوا يعرفون صفة رسول الله ﷺ. وتابع الداعية الإسلامى، أنه قيل له أن العجم لا يقبلون كتابًا إلا عليه خاتم، فاتخذ النبى ﷺ خاتمًا ليختم به رسائله، وراعى الأعراف الدولية فى زمانه، مضيفًا أن مراعاة الأعراف الدولية من السنة النبوية

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