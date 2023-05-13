شاومى تطلق إصدار جديد من سوار اللياقة Xiaomi Smart Band 8 باللون الذهبى

جدة - نرمين السيد - أطلقت شركة شاومى سوار اللياقة البدنية Xiaomi Smart Band 8 مع الهاتف الذكى Xiaomi 13 Ultra فى شهر أبريل الماضى بالصين، ويأتى الجهاز القابل للارتداء بتصميم جديد يدعم العديد من خيارات الأحزمة، وعلاوة على ذلك، يمكن ارتداء جهاز اللياقة البدنية كقلادة.





ويتوفر الآن إصدار باللون الذهبى الفاتح من جهاز Xiaomi Smart Band 8 للشراء فى الصين، وتم تصميم هذا الإصدار للسيدات، وياتى مع السوار المجوف الرسمى ودعم NFC كإعداد افتراضى، وهو متاح للشراء بسعر 299 يوان صينى، أى ما يعادل 43 دولارًا، بحسب ما ذكره موقع "unlimit-tech" التقنى. ويتميز الجهاز بشاشة AMOLED بحجم 1.6 بوصة تدعم ما يصل إلى معدل تحديث 60 هرتز، مع نسبة سطوع 600 نتس، ووضع AOD، ووجوه ساعة متعددة، كما يأتى الجهاز مقاوم للماء حتى عمق 50 متر.

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